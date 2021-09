Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht schnell geklärt

Kirn, Niederberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte eine PKW-Fahrerin in Kirn beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKWs nahezu vollständig und entfernte sich daraufhin verbotenerweise mit ihrem PKW von der Örtlichkeit. Auf Grundlage von hilfreichen Zeugenhinweisen konnte die eingesetzte Streifenbesatzung die 27-jährige Unfallverursacherin kurz darauf ermitteln. An ihrem PKW konnte ein passender Unfallschaden festgestellt werden. Sie selbst gab an, von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen zu haben. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell