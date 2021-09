Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Im Zeitraum 02.09.2021, 14.00 Uhr bis 03.09.2021, 08.00 Uhr wurde ein in der Obersteiner Straße vor dem Anwesen Nummer 78 in Fahrtrichtung Ortsausgang am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Nissan beschädigt. Der bislang unbekannte Schadenverursacher hat mutmaßlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

