Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an Hausfassade: Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Donnerstagvormittag des 02.09.2021 in der Zeit zwischen 10:55 Uhr und 11:15 Uhr wurde im Niederberg die Hausfassade der 70-jährigen Melderin mit blauer Farbe verunstaltet. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte ein unbekannter Täter einen mit Farbe befüllten Luftballon zielgereichtet gegen die frischrenovierte Fassade des Einfamilienhauses geworfen. Durch das Aufplatzen des Farbballons gelangte eine nicht unerhebliche Menge an Farbspritzern auf den geparkten PKW des Ehemannes der Mitteilerin. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen.

Die Polizei Kirn erhofft sich weitere Hinweise aus der unmittelbaren Nachbarschaft der geschädigten Familie. Ein persönliches Tatmotiv wird derzeit angenommen.

