Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Parkrempler weggefahren - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Dienstag wurde ein auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Kapellenstraße geparkter grauer Opel Insignia in der Zeit zwischen 13:05 Uhr und 13:15 Uhr hinten links beschädigt. Der Schaden müsste nach derzeitigem Kenntnisstand von einem weißen Kleinwagen verursacht worden sein. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

