Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: aufdringlicher Bettler "belästigt" Personen

Bad Sobernheim, Bahnhofsvorplatz (ots)

Am 22.08.2021 wurde hiesige Dienststelle gegen 21:10 Uhr über einen aggressiven, zeitweise bettelnden Mann am Bahnhof in Bad Sobernheim in Kenntnis gesetzt, der auch nach einem Radfahrer getreten habe. Der 35-Jährige konnte nur wenige Minuten nach Notruf durch eine Streifenbesatzung angetroffen und letztlich nach Anzeigenaufnahme des Platzes verwiesen werden. Die Polizeiinspektion Kirn sucht nun nach weiteren Personen, mit denen der Störer interagiert hat, um prüfen zu können, inwiefern diese Handlungen des Mannes ebenfalls von strafrechtlicher Relevanz gewesen sein könnten.

