Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Graffiti an Hauswand; Zeugen gesucht!

Kirn, Sulzbacher Straße (ots)

Am 19.08.2021 verschmutzte ein bis dato unbekannter Täter eine Hauswand in der Sulzbacher Straße von Kirn mit einem schwarzen Graffiti. Das Graffiti besitzt eine Größe von 39 cm mal 70 cm. Den Tatzeitraum konnte der Anzeigenerstatter auf die Stunden zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr eingrenzen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell