Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung

Staudernheim; Schulstraße (ots)

Zwischen dem 31.07.21 und dem 14.08.21 wurden auf dem Freigelände des Museums "Nahe der Natur-Mitmach-Museum für Naturschutz" in der Schulstraße 47 in Staudernheim mehrere Gegenstände (Möbiliar, Texttafeln usw.) durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

