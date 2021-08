Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Mercedes Sprinter; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun, Schloss Dhaun (ots)

Am 14.08.2021 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Schloss Dhaun zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Mercedes Sprinter. Bislang unbekannter Täter hatte an diesem die Scheibe der hinteren linken Flügeltür mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen. Da das entstandene Loch zu klein zum Einsteigen bzw. Hineingreifen war, wird nicht von einem versuchten Diebstahl ausgegangen. Dem 61-jährigen Halter entstand so ein Schaden von circa 250 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

