Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schaufensterscheibe beschädigt

Kirn (ots)

Am 11.08.2021 gegen 22:30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Untergasse einen lauten Knall, konnte sich jedoch nicht erklären was passiert sein könnte. Heute erkannte sie, dass eine Schaufensterscheibe in der Untergasse zur Ecke Marktplatz beschädigt wurde. Die Polizei Kirn bitte Zeugen um Hinweise unter der 06752 1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell