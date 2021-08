Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Begrenzungsmauer beschädigt

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am gestrigen 10.08.2021 wurde im Industriegebiet Hochstetten-Dhaun eine Begrenzungsmauer beschädigt. Vermutlich streifte ein Baufahrzeug oder LKW die Mauer im Bereich einer Zufahrt zur Baustelle am Nahe Ufer. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

