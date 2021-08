Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ölspur nach Verkehrsunfall

Lauschied (ots)

Am 01.08.2021 gegen 04:00 Uhr wurde in Lauschied, In der Grundwies, eine Ölspur gemeldet. Die Feuerwehr übernahm die Beseitigung und konnte die Ursache feststellen. Demnach hatte der Fahrer eines Mercedes-Benz S-Klasse offensichtlich nachdem er einen Unfall hatte, die Ölwanne seiner Limousine beschädigt, sodass in der Ortslage eine längere Ölspur entstand. Die Polizei Kirn sucht nun weitere Zeugen und bittet um Hinweise unter 06752 1560.

