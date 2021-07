Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Hochstetten-Dhaun (ots)

Im Zeitraum vom 29.07.2021, 12:00 Uhr - 30.07.2021, 16:00 Uhr wurden an verschiedenen Pkw und Anhängern, die auf dem Parkplatz vor der Gemeindehalle im Ortsteil Schloß Dhaun abgestellt waren, mehrere Reifen zerstochen. Eines der Fahrzeuge (Pkw BMW) wurde zudem mutwillig zerkratzt und an einem der Anhänger wurde ein Kabel durchtrennt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell