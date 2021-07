Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus-Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen; Zeugen gesucht!

Bergen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 28.07.2021, 17:00 Uhr auf Donnerstag, 29.07.2021, 08:00 Uhr kam es im Zäunenweg in Bergen zu Sachbeschädigungen an mehreren Baustellenfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter schmierten zunächst zwei Bagger und einen Kipplaster mit Dreck und Sand zu. Des Weiteren beschädigten sie beide Außenspiegel an dem Kipplaster und schütteten über die Gelenke der Bagger weiteren Sand. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten zusätzlich fest, dass mindestens ein Tank mit Sand befüllt worden war. Die Schadenshöhe kann bislang nicht abgeschätzt werden.

Die Polizei Kirn erbittet daher um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung dieser niederträchtigen Tat unter der 06752-156-0.

