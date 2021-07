Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Parkrempler weggefahren - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr wurde ein auf dem Kundenparkplatz vor dem Rewe-Markt geparkter schwarzer Audi A 4 durch ein noch unbekanntes Fahrzeug im Bereich des vorderen Stoßfängers beschädigt. Dem Schadensbild nach dürfte hier eine Berührung mit einer Anhängekupplung stattgefunden haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell