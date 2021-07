Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht nach Parkrempler

Bad Sobernheim (ots)

Am 27.07.2021 zwischen 16:40 Uhr und 17:40 Uhr parkte ein gelb/schwarzer VW Bus auf einem Parkplatz der Malteserstraße Bad Sobernheim in Höhe der Hausnummer 16. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die rechte Seite des VW Buses und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell