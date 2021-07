Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim (ots)

In der Zeit vom 21.07.2021, 14:00 Uhr bis 22.07.2021, 10:30 Uhr kam es in der Ringstraße in Bad Sobernheim zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 61-jährige Besitzer sein schwarzes E-Bike der Marke "BREEZER" unter seinem Carport abgestellt. Zuvor hatte er es gegen Diebstahl gesichert. Einem Unbekannten war es gelungen die Sicherung zu umgehen und das E-Bike an sich zu nehmen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

