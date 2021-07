Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots)

Die Geschädigte stellte ihren Pkw am 15.07.21 zwischen 15.10h und 15.20h auf dem Rewe-Parkplatz in der Kapellenstraße in Bad Sobernheim ab. In dieser Zeit wurde der Pkw der Geschädigten vermutlich beim Ausparken von einem anderen Pkw auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren. Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell