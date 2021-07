Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Sobernheim Pferdsfeld L229 (ots)

Am heutigen Dienstag, 13.07.2021 kam es auf der L229 kurz hinter der Abfahrt Pferdsfeld in Fahrtrichtung Gemünden zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei touchierte im Kurvenbereich ein blauer Reise-Bus im Vorbeifahren den PKW eines entgegenkommenden 51-jährigen Fahrzeugführers. Es kam dabei zum Abriss des linken Außenspiegels und leichtem Sachschaden am PKW. Der Bus-Führer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Verkehrsunfall oder Zeugen des Vorganges mögen sich bitte bei hiesiger Dienstelle unter Tel.: 06752-1560 melden.

