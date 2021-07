Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsereignis, Zeugen gesucht!

B41, Monzingen Fahrtrichtung Weiler (ots)

Am 05.07.2021 gegen 20:23 Uhr befuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer die B41 von Monzingen kommend in Richtung Weiler b. Kirn. Durch ein vor ihm fahrendes Fahrzeug wurde sodann ein Gegenstand von der Fahrbahn aufgewirbelt. Dieser traf im Folgenden den Kühlergrill des Opels und beschädigt diesen. Bei dem vorausfahrenden Fahrzeug, welches seine Fahrt fortsetzte, soll es sich um einen rötlichen Hyundai IX 35 gehandelt haben. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

