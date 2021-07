Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Bruschied, L182 (ots)

Am heutigen Montag ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Auffahrunfall auf der L182 bei Rudolfshaus. Hierbei erkannte ein aus Richtung Hahnenbach kommender 66-jähriger PKW-Fahrer zu spät, dass der vorausfahrende und mit drei erwachsenen Personen besetzte PKW beabsichtigte, von der L182 ordnungsgemäß nach rechts in die L184 abzubiegen. Es kam zum nicht unerheblichen Aufprall, wobei alle drei Insassen des vorausfahrenden PKWs im Anschluss über Schmerzen im Nackenbereich klagten. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des auffahrenden PKWs blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt, allerdings lässt sich der Schaden an seinem Fahrzeug als "wirtschaftlicher Totalschaden" beziffern. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell