Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht mit Mofaroller

Odernheim am Glan (ots)

Am 04.07.21, gegen 23.15h befährt ein Mofaroller mit zwei Personen besetzt die Rehborner Straße in Odernheim am Glan in Fahrtrichtung Hauptstraße. In einer Linkskurve kommen sie zu Fall und kollidieren mit dem Stadttor in der Ortslage in Odernheim. Eine der beiden Personen verletzt sich wohl leicht beim Aufprall. Von einer Zeugin angesprochen geben beide an, dass es ihnen gut geht. Die beiden Personen nehmen den beschädigten Roller und flüchten von der Unfallstelle. Eine Absuche im Nahbereich nach den Personen verläuft negativ. Zeugen für den Vorfall melden sich bitte bei der Polizei Kirn: 06752-1560

