Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Kirn (ots)

Am Nachmittag des 01.07.2021 gegen 15:10 Uhr kam es in Hahnenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein aus Richtung Hennweiler kommender Fahranfänger befuhr die K3 und missachtete bei der Einfahrt auf die L182 die Vorfahrt des aus Richtung Kirn kommenden Fahrzeugführers, sodass es zum Zusammenstoß beider PKW kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Gegen den Fahranfänger wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle durch die Polizei geregelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell