Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW kommt von der Fahrbahn ab und flüchtet

Gem. Winterburg (ots)

Am Samstagabend des 26.06.2021 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Landstraße 108 in der Gemarkung Winterburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 60-jähriger Jäger von seinem Hochsitz ein lautes Quietschen, auf das ein Knallgeräusch folgte, wahrgenommen. Da er in der Annahme war, dass jemand verunglückte, setzte er einen Notruf ab. Die Kirner Polizei konnte wenige hundert Meter vom Hochsitz entfernt, auf dem Fahrbahnbelag frische Abriebspuren sowie eine beschädigte Baumstütze lokalisieren. Aufgrund der Spurenlage verlor der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Bei den Ermittlungen an der Unfallstelle konnte erste Hinweise auf den Fahrzeugtyop gewonnen werden. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

