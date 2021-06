Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; Zeugenaufruf

Kirn (ots)

In der Zeit zwischen dem 17.06.2021 und dem 24.06.2021 kam es in der Bahnhofstraße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Inhaber des "Cafe Schläger" hatte an der Leuchtreklame einen frischen Schaden festgestellt. Im Rahmen der Ermittlungen war dieser Schaden auf einen Verkehrsvorgangs eines LKW zurückzuführen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 EUR beziffert. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

