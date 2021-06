Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht Hahnenbach im Seltgesrech

Hahnenbach (ots)

Verursacher befährt die Straße Seltgesrech in Hahnenbach und will nach rechts auf die K3 in Richtung Ortskern abbiegen. Dabei überfährt er vermutlich mit seinem LKW-Anhänger den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen und stößt dabei gegen das dort befindliche Straßenschild und einen Leitpfosten. Beide Verkehrseinrichtungen werden dadurch verbogen bzw. aus der Verankerung gerissen. Verursacher entfernt sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell