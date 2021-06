Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Odernheim am Glan (ots)

Am 19.06.2021 kam es in Odernheim am Glan gegen kurz vor 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Hierbei befuhr der PKW die Rehborner Straße ortseinwärts und beabsichtigte links in die Straße Hinterruthen abzubiegen. Nachdem der 21-jährige Fahrzeugführer zwei entgegenkommende und somit vorrangberechtigte PKWs passieren ließ, übersah er beim Anfahren den hinter den beiden PKWs nachfolgenden 42-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Motorradfahrer stürzte und sich dabei nicht unerheblich am Sprunggelenk verletzte. Er musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde durch die aufnehmende Streife gegen den PKW-Fahrer eingeleitet.

