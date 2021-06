Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsüberwachung

Kirn (ots)

Am heutigen Tag richteten Kräfte der hiesigen Dienststelle in der Zeit zwischen 16:00 und 17:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Kirner Innenstadt ein. Leider mussten in diesem überschaubaren Zeitraum zahlreiche Verstöße geahndet werden. Neben verhältnismäßig geringfügigen Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie z.B. abgelaufenem TÜV, vergessener Sehhilfe oder fehlendem Verbandskasten, mussten auch drei Verwarnungsgeldverfahren wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt sowie ein Bußgeldverfahren aufgrund der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons ("Handyverstoß") eingeleitet werden.

