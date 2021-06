Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Kirn (ots)

In der Nacht vom 17.06.21 auf 18.06.2021 zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr ereignete sich in der Jahnstraße auf Höhe der Hausnummer 52 eine Verkehrsunfallflucht. Der 21-jährige Besitzer eines VW Golf bemerkte, dass der linke Außenspiegel einen frischen Unfallschaden aufwies. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt gewesen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

