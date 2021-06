Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Kirn Gerbergasse (ots)

Am 10.06.21 gegen 18.00h, beschädigte eine männliche Person eine Schaufensterscheibe in der Gerbergasse in Kirn mittels Faustschlag. Im Anschluss flüchtete die Person in Richtung Innenstadt. Person konnte wie folgt beschrieben werden

- südländisches Aussehen - jugendliches Alter - dunkle Kleidung

Hinweise bitte an die Polizei Kirn

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell