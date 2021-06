Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Versuchter Einbruchsdiebstahl; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun Friedhofsweg (ots)

In der Nacht vom 08.06.2021 auf den 09.06.2021 ereignete sich an einem Anwesen im Friedhofsweg von Hochstetten-Dhaun ein versuchter Einbruchsdiebstahl. Vergeblich hatte bis dato unbekannter Täter versucht, die rückwärtige Hauseingangstür aufzuhebeln. Das Vorhaben war ihm vermutlich nicht gelungen, da die Hauseigentümerin die Tür zweimal abgeschlossen hatte. Auch ein angebrachter Bewegungsmelder dürfte den Einbrecher von seinem Vorhaben abgebracht haben. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

