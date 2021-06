Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Kirn und Bad Sobernheim

Kirn (ots)

Am 09.06.2021 wurden in Kirn und Bad Sobernheim verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei zum einen auf der Gurtanlegepflicht und zum anderen auf der widerrechtlichen Handynutzung. Gerade durch letztgenannte Ablenkung im Straßenverkehr kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen. Letztendlich konnten sieben Gurtverstöße und fünf Handyverstöße festgestellt werden. Aufgrund der Zahl der festgestellten Verstöße werden auch in naher Zukunft verstärkt Kontrollen zur präventiven Unfallvorsorge durchgeführt werden.

