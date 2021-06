Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung durch Graffity

Kirn (ots)

Im Zeitraum vom 01.06., 22.00 Uhr bis 02.06., 06.00 Uhr wurde die Plane eines abgestellten Pkw-Anhängers mit einem Graffiti in roter Farbe besprüht. Täterhinweise werden an die Polizei in Kirn erbeten.

