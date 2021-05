Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall unter Drogeneinfluss

Kirn (ots)

Am 25.05.2021 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW Fahrer die Kieselbrücke in Kirn in Richtung Obersteiner Straße. Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit verlor er unmittelbar nach der Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer. Im Rahmen der Unfallaufnahme können bei dem Fahrer Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, weswegen eine Blutprobe angeordnet wird.

