Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchdiebstahl - Täterfestnahme

Kirn-Sulzbach (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde ein Anwohner in der Oldenburger Straße durch laute Geräusche am Jugendraum wach und meldete einen Einbruch.

Vor Ort konnte ein 48-jähriger Mann festgenommen werden, welcher sich auf dem Grundstück zwischen Brennnesseln verborgen hielt. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Eingangstüre zum Jugendraum gewaltsam aufgebrochen und das Innere durchwühlt wurde. Vor dem Eingang befanden sich mehrere zum Abtransport bereitgestellte Gegenstände von geringem Wert.

Da der Tatverdächtige keine Ausweisdokumente mit sich führte wurde er zwecks Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht. Hier stellte sich heraus, dass er keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrfach wegen Drogen- und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell