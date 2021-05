Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsschild mutwillig beschädigt - Hinweise erbeten

Merxheim (ots)

Am späten Freitagabend wurde gegen 23:30 Uhr ein vor der Bushaltestelle neben dem Denkmal in der Hauptstraße stehendes Halteverbotsschild mutwillig umgebogen. Die beiden Tatverdächtigen (einer davon mit weißer Jacke bekleidet) sollen einer durch den Ort ziehenden Gruppe von insgesamt 7 jungen Männern (Jugendliche / Heranwachsende) angehören. Hinweisgeber mögen sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell