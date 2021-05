Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahranfänger unter Drogen am Steuer ertappt

Bad Sobernheim (ots)

Am Freitagnachmittag des 21.05.2021 gegen 16:55 Uhr hielten die Einsatzkräfte der Kirner Polizei in der Straße "Westtangente" im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen PKW der Marke Opel an. Dabei stellten die Beamten beim 19-jährigen Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Mit dem Verdacht konfrontiert verneinte der Fahranfänger vehement den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei dem anschließenden Vortest konnten im Urin des 19-Jährigen Rückstände sowohl von harten als auch weichen Drogen nachgewiesen werden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an, die dem jungen Fahrer im Kirner Krankenhaus entnommen wurde.

Der Fahranfänger darf mit dem Entzug der Fahrerlaubnis sowie einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

