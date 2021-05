Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrerin unter Drogeneinfluss

Kirn (ots)

Am Donnerstag, den 20.05.2021 gegen 11:30 Uhr geriet eine 29-jährige VW-Fahrerin in der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle der Kirner Polizei. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Drogen-Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und bei der Fahrerin eine Blutprobe angeordnet. Die 29 Jährige räumte schließlich den Konsum von Cannabisprodukten ein.

Sie darf jetzt u.a. mit Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

