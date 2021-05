Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Junger Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Kirn (ots)

Am Sonntagabend, den 16.05.2021 gegen 22:25 Uhr wurde in der Dhauner Straße in Kirn ein Toyota Yaris einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte der Polizei Kirn unterzogen. Nach Ansprache des 19-Jährigen Fahrers konnten die Beamten jedoch Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren feststellen. Ein freiwilliger Urintest vor Ort reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

