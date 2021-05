Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrzeug überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Weiler bei Monzingen (ots)

Am 13.05.2021 gegen 14:10 Uhr befährt eine 79-jährige Mercedes Fahrerin mit ihrem Sohn als Beifahrer die B 41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. In Höhe der Abfahrt Weiler bei Monzingen kommt die Dame aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach links und überfährt einige der dortigen Warnbaken der Fahrstreifenbegrenzung. Daraufhin verliert sie durch Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund eines dortigen hohen Bordsteines kommt das Fahrzeug dermaßen ins Schleudern, dass es sich überschlägt und in der Böschung neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen bleibt. Die Fahrerin verletzt sich bei dem Unfall leicht und muss von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden, während ihr Beifahrer unverletzt bleibt. Die B 41 wurde aufgrund der Bergungsarbeiten und der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Verkehrsunfallzeugen, welche sich vorbildlich an der Unfallstelle verhalten haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell