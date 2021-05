Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wohnmobilbrand auf Campingplatz

Monzingen, Campingplatz Nahemühle (ots)

Am 13.05.2021 gegen 09:30 Uhr kam es auf dem Campingplatz Nahemühle in Monzingen zu einem Wohnmobilbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr von Monzingen und Bad Sobernheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die beiden Standorte waren mit insgesamt 24 Kräften im Einsatz. Gebrannt hatte letztendlich ein als Küche genutztes Vorzelt samt Inventar. Am Wohnmobil selbst entstanden zusätzliche Schäden an der Lüftungsanlage und durch Rußablagerungen. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf circa 5.000EUR belaufen. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einer Kabeltrommel aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern jedoch noch an.

