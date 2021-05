Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an Fahrzeugen - Hinweise erbeten

Monzingen (ots)

Am Samstag wurden im Verlauf des Nachmittags mehrere in der Ortslage von Monzingen (Jahnstraße und Flurstraße) geparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand jeweils erheblicher Schaden. Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell