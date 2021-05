Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zigarettenautomat beschädigt - Hinweise erbeten

Oberhausen bei Kirn (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 01.05. wurde ein in der Soonwaldstraße befindlicher Zigarettenautomat durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell