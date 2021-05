Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Kirn, Halmer Weg, Parkplatz (ots)

Am 06.05.2021 im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr parkte die 57jährige Fahrerin eines PKW Mercedes-Benz ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse im Halmer Weg in Kirn. Vermutlich beim Ausparken beschädigt ein links daneben stehendes Fahrzeug die linke hintere Fahrzeugecke des geparkten Fahrzeugs. Der Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht auf. Es liegen erste Hinweise auf einen silberfarbenen/weißen SUV vor. Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell