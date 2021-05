Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in Praxisräume; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Ärztehaus Malteserstarße (ots)

Am 04.05.2021 zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr kam es im Ärztehaus von Bad Sobernheim zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen dort mit brachialer körperlicher Gewalt eine Eingangstür zu einer der Praxen auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. An der Rezeption entwendeten sie sodann eine Geldkassette mit circa 5EUR Bargeld. Weitere Zimmer der Praxis wurden nicht angegangen. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von circa 500EUR. Eine entsprechende Spurensuche wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell