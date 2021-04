Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr ein auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Kapellenstraße gegenüber der Kapelle geparkter Jaguar Coupé vorn rechts durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An der Schadensstelle befanden sich weiße Fremdlackanhaftungen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn.

