Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen; Zeugen gesucht!

L229 zw. Monzingen und Langenthal (ots)

Zwischen dem 24.04.2021 und dem 26.04.2021 kam es auf der Baustelle an der L229 zwischen Monzingen und Langenthal zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen sowohl an einem Radlader als auch an einem Mobilbagger den Tankdeckel auf und entwendeten so circa 165 Liter Treibstoff. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell