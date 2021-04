Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorroller erheblich beschädigt

Kirn (ots)

Im Zeitraum zwischen 03:50 Uhr und 15:45 Uhr wurde am Dienstag mit brachialer Gewalt versucht, einen Motorradhelm zu entwenden, der mit einem Drahtseilschloss an einem im Zweiradunterstand des Kirner Bahnhofs abgestellten roten Motorroller befestigt war. Hierbei entstand hoher Schaden an dem Roller. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn oder die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern (Tel.: 0631 / 340730).

