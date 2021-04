Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Dienstag, den 20.04.2021 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Kyrburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter beschädigte, vermutlich beim Ausparken, einen parkenden VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als der 44-jährige Besitzer zu seinem VW zurückkehrte, musste er am Heck einen erheblichen Sachschaden feststellen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

