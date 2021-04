Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Feuerwehr löscht Heckenbrand

Kirn (ots)

Am Samstagabend des 17.04.2021 gegen 21:15 Uhr musste die Kirner Feuerwehr und Polizei zu einem Heckenbrand in der Turnstraße ausrücken. Mehrere Zeugen meldeten über Notruf, dass oberhalb des Wendehammers an den Tennisplätzen des TuS Kirn ein größeres Feuer zu sehen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig unter Kontrolle bekommen und nach etwa einer Stunde die Löscharbeiten beenden. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von einer Selbstentzündung von sorglos abgeladenem Grünschnitt ausgegangen. Insgesamt sind durch das Feuer etwa 80qm Fläche des aus Wildwuchs bestehenden Hangs abgebrannt.

