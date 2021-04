Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Meddersheim (ots)

Geschädigte stellt ihren Pkw in der Nacht vom 16.04.21 auf den 17.04.21 vor dem Anwesen 42 in der Naheweinstraße in Meddersheim ab. Als sie am Morgen an ihr Fahrzeug kommt stellt sie Beschädigungen an diesem fest. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Kirn

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell